السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل مواطن والشروع فى قتل اخرين بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم "سالم.م" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بقتل مواطن والشروع فى قتل أخرين بمدينة بدر، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري

وأسندت النيابة للمتهم " سالم.م"، وأخرين تهمة قتل المجنى عليه "عبد الله.س"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق ألية"، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم أعيرة نارية صوبه قاصداً إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهما " سعد .س"، و"محمد.أ"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية، وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا وابل من الأعيرة النارية، إلا أن مقصد جريمتهم قد توقف لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو اختباء المجنى عليهما ،

كما حاز المتهم وأخرين الأسلحة النارية، والذخائر المستخدمة فى الأسلحة المضبوطة بدون تصريح.