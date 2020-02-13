الزراعة تشن حملات على محال الجزارة وشوادر بيع اللحوم ومنع ذبح "البتلو"

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات تقوم بها إدارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية، بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، الهدف منه توفير الغذاء الصحي الآمن من مصدر حيواني والتأكد من سلامة المعروض، وقيام أطباء إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفة أيضًا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة التي تخضع للإشراف البيطري الكامل.

فيما تواصل الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر وجميع مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، حملاتها مكثفة على محال الجزار والشوادر والأسواق، لتفعيل قرار منع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول وإناث "البتلو" قبل بلوغها السنتين، بالإضافة إلى استمرار الحملات الرقابية على أسواق ومنافذ بيع ومحال جزارة اللحوم تأكيدًا على سلامة المعروض.

وأكد تقرير الأداة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، أن هناك لجان رقابية مكثفة بمحال الجزارة والشوادر بتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول التي لم تبلغ السن القانونية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك لجانًا مفعلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذي كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطي على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطي لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من نفس الحيوان.