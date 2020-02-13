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الزراعة تتابع حقول إنتاج تقاوى الإكثار لمحاصيل القمح والفول والشعير

الخميس، 13 فبراير 2020 05:13 م
الزراعة تتابع حقول إنتاج تقاوى الإكثار لمحاصيل القمح والفول والشعير وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، على المتابعة الميدانية والزيارات الفعالة لحقول الإكثار لكافة المحاصيل بجميع محافظات الجمهورية  لمتابعة حالة حقول إنتاج تقاوى الإكثار وتقديم الدعم الفنى والإرشادى على أرض الواقع لتعظيم إنتاجية كافة المحاصيل الشتوية من قمح، شعير، فول بلدى.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على كافة المشاكل والمعوقات وإيجاد حلول فورية لها والتلاحم والترابط بين قطاعات الوزارة المختلفة مع المزارع لتعظيم الاستفادة من المحصول وتحقيق  أعلى إنتاجية.

وأضاف حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن جميع الزيارات الميدانية أثبتت أن الحالة العامة مبشرة ولا توجد مشاكل بحقول الإكثار وشدد على التواصل المستمر مع المزارع للوقوف على كافة المشاكل التى تواجهه، وإعطائه كافة التوصيات استعدادا للموسم الصيفى مع استمرار العمل بكافة محطات إعداد وغربلة التقاوى لتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية وطرحها فى منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين بالسعر المناسب، وياتى محصول الذهب الأبيض فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى.

وتابع  حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن الزيارات الميدانية  تواصل أعمالها سواء للمزارع أو لشركات القطاع الخاص وتوفير التقاوى المنتقاه عالية الإنتاجية وفي الوقت المناسب من أجل عودة القطن المصرى لمكانته الدولية، مشير إلى أنه تم عقد دورة تدريبية بحافظة سوهاج للتدريب العملى على متابعة البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الشتوية.

كانت هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية، ونشر لجان متخصصة من قبل  الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول الشتوى لحل اى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الإنبات لزيادة الإنتاج.

 


الزراعات الشتوية

المحاصيل الزراعية

انتاج التقاوى

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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