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الرقابة ‏تضبط تشكيلا عصابيا تلاعب بالنقد الأجنبي ..صور

الخميس، 13 فبراير 2020 06:08 م
الرقابة ‏تضبط تشكيلا عصابيا تلاعب بالنقد الأجنبي ..صور التشكيل العصابى
كتب حازم عادل

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حرصا من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي ‏والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ‏تم رصد تشكيل عصابي دأب على جمع العملات الاجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقاً للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.

 

‏ تمكنت الهيئة من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي ‏وتمكن فريق العمل المكون من عدد 150 ‏من عناصر جهات انفاذ القانون، ضبط عدد 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.

 

‏وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات.

 

التشكيل العصابى (1)
 
التشكيل العصابى (2)
 
التشكيل العصابى (3)
 

الرقابة الادرية

النقد الاجنبى

الاتجار في العملة

هيئة الرقابة المالية

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