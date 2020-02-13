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الدكتورة رانيا المشاط: 2 مليار دولار حجم الدعم الموجه لمشروعات تطوير التعليم

الخميس، 13 فبراير 2020 12:20 م
الدكتورة رانيا المشاط: 2 مليار دولار حجم الدعم الموجه لمشروعات تطوير التعليم مؤتمر تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا
كتب محمود طه حسين

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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير الدولة للتعاون الدولى، إن جميع الأسر المصرية أولوياتها هى تعليم ابنائها، موجه الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما تقوم به من تطوير للتعليم، موضحة أن هناك إرادة سياسية جادة للنهوض بقطاع التعليم فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتى يستوجب معها أن نكون مثقلين بالتعلم والمهارة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها بمؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط، أن التطوير شمل المناهج والتدريب والمباني، لافته إلى أن الوزارة اهتمت بالعامل البشري، لان التنمية لن تتحقق إلا من خلال تدريب الكوادر البشرية، معلنه عن زيادة التمويل المخصص  لمشروعات التطوير إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار، من خلال حزم التمويل وبرامج الدعم الفني المتطور، مشيرة إلى أن البنك الدولى أحد اهم شركاء التنمية فى مجال تطوير التعليم.

وأوضحت وزير الدولة للتعاون الدولى أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون العنصر البشرى، مؤكدة أن التعليم يعتبر من الأساسيات لكل أسرة مصرية .

وأشادت في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم، بدور المعلمين فى تنمية مهارات الطلاب، مشيرة إلى مؤتمر اليوم يبين أهمية التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية وخاصة فى قضية التعليم التي تعتبر قضية كل بيت مصرى.

وقالت إن هناك علاقة بين مصر وشركاء التنمية بهدف نقل الخبرات الدولية وهذا هو الجزء الأساسى والمهم جدا، منوه بتعاون البنك الدولى لدفع عملية التعلم بمصر وأيضا ما فعلته مصر فى إنشاء بنك المعرفة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه هناك تطور كبير فى العالم كله فى كافة المجالات المختلفة ونحن نشيد بدور كل المؤسسات  من أجل تحقيق أهداف تحسين التعلم فى مصر، وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وخاصة فى مجال التعليم، موضحة أنه لا يزال لدينا معا الكثير لتحقيقه للارتقاء بمستوى التعليم من تحقيق أعلى مستوى من التعليم لشعوبنا.




 


التربية والتعليم

البنك الدولى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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