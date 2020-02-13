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الدفاع الروسية: رصد 26 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

الخميس، 13 فبراير 2020 05:18 م
الدفاع الروسية: رصد 26 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى، فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات حلب بواقع 8 انتهاكات، واللاذقية 8 انتهاكات، وإدلب 4 انتهاكات وحماه 4 انتهاكات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان اليوم الخميس - أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 عمليات إنسانية تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية إلى سكان قرية خنيفس بريف الرقة. وأوضحت أنه تم بشكل عام تنفيذ 2368 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3962.7 طن.

 


الدفاع الروسية

رصد 26 انتهاكا للهدنة

سوريا

أخبار سوريا

وقف العمليات العسكرية

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