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الداخلية: افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة السبت المقبل

الخميس، 13 فبراير 2020 06:29 م
الداخلية: افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة السبت المقبل مجمع تراخيص القاهره الجديدة
كتب محمود عبد الراضي

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تفتتح وزارة الداخلية السبت المقبل، مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.
 
وتقرر الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى ( مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة .. والمقرر إفتتاحه وبدء العمل به إعتباراً من السبت القادم الموافق 15 فبراير الجارى، بدلاً من مواقعهم الحالية.
 
وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.
 
وتيسيراً على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة .. ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم إستقبال الجماهير من خلال وحدة الإستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .. ويضم المجمع أيضاً شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لإستقبال المواطنين بكل وحدة كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لإستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع.. والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين .
 
 
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الداخليه

مجمع تراخيص

مجمع تراخيص القاهره الجديدة

افتتاح مبني تراخيص

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