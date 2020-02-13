الحرس الثورى الإيرانى: مقتل سليمانى سيؤدى إلى تحرير القدس

دبى (رويترز)

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثورى الإيراني، قوله اليوم الخميس إن قتل القائد العسكرى البارز قاسم سليمانى سيؤدى إلى تحرير القدس.

وقتل سليمانى فى ضربة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة فى بغداد فى الثالث من يناير مع القيادى فى الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

وقال رمضان شريف "الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليمانى وأبو مهدى المهندس على أيدى أمريكيين سيؤدى لتحرير القدس بإذن الله".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن الشعب يؤيد بشدة التحرك الأمريكى لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني. وتابع ترامب: "من المهم للغاية بالنسبة لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار منع الحرب مع إيران".

وأضاف: "نقوم بعمل جيد ضد إيران وليس الوقت مناسبا لأى تراخ"، مردفاً: "لدينا مع السعودية مصلحة واحدة فى خفض التصعيد فى اليمن".

وكان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، قال إن القيادى فى الحرس الثورى الإيراني، حسن عباسي، كشف أن طهران حصلت على 3 مليارات دولار من قطر كتعويض عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذى قتل خلال عملية أمريكية تمت فى الثالث من يناير الحالى فى العراق.

وأضاف عباسى ، عندما تم استهداف سليمانى تسلمنا 3 مليارات دولار من قطر كتعويض، لأن الطائرة المُسيّرة التى استهدفته انطلقت من قطر ، وبحسب ما ذكر موقع قطريليكس ، سبق أن حصل الحرس الثورى على أموال من الدوحة قبل ثلاثة أعوام على خلفية اختطاف قطريين على أيدى مجموعات مسلحة فى العراق، حيث حصل الحرس الثورى الإيرانى والميليشيات الموالية له على ما يقرب من مليار دولار نظير تحرير المختطفين، فيما تردد وقتها حصول "سليماني" على 50 مليون دولار من ذلك المبلغ؛ إذ قاد وقتها مفاوضات تحرير الرهائن، وهو من أعطى الضوء الأخضر للإفراج عنهم بتنسيق مع الميليشيات المسلحة التى نفذت عملية الاختطاف.