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"الجيزة ": غلق جزئى لشارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع نور المصطفى لمدة 3 أيام

الخميس، 13 فبراير 2020 09:59 م
"الجيزة ": غلق جزئى لشارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع نور المصطفى لمدة 3 أيام حركة المرور
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة ، إنه في إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع ، بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للاعمال سوف يتم البدء في نقل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع .
 
وأكدت محافظة الجيزة ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزى ، وتقاطعه مع شارع نور المصطفى  ، بالاتجاهين لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 14/2 وحتى يوم الأحد الموافق 16 /2. 
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رئيس مدينة الجيزة وحي جنوب الجيزة بمتابعة الأعمال ميدانيا ، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة .
 
وكانت محافظة الجيزة أعلنت اليوم عن إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبرى 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة وذلك لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري . 
 
وقالت محافظة الجيزة ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئى لمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة ( المطلع الثاني أمام جامع المغفرة ) وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 14/2/2020 وحتي الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 15/2/2020 وذلك دون تعطيل للحركة المرورية .
 ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق ورئيس حي العجوزة بمتابعة الأعمال للانتهاء منها خلال المدة المحددة ، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة .
 
 
 

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