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التحفظ على 623 مكبر صوت وميكروفون في أحياء الإسكندرية

الخميس، 13 فبراير 2020 05:02 م
التحفظ على 623 مكبر صوت وميكروفون في أحياء الإسكندرية مكبرات صوت
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية، حملات ضبط ومنع مكبرات الصوت مع الباعة الجائلين للقضاء على التلوث السمعى بالإسكندرية، تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليماته بشأن المداومة علي حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين في الشوارع والطرق المختلفة بالأحياء.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، إلى أنه تم شن الحملات الدورية علي مستوي أحياء المحافظة، وأسفرت تلك الحملات حتي الآن عن التحفظ علي 623 حالة مكبر صوت وميكروفون، وجاءت الحملات بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية

من جهة أخرى كثفا الاحياء حملات ازالة اشغالات الطريق ، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الاشغالات والتعديات بنطاق الاحياء ، حيث شن حى وسط حملة مكبرة بناء على تعليمات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، لضبط الشارع ،وفرض القانون، قام حي وسط اليوم بدفع حملة صباحية لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع باب شرق ،حيث توجهت الحملة إلي شوارع: عمر لطفى ،بورسعيد ،وعبد المنعم سند

وتم خلال الحملة رفع وإزالة كافة الاشغالات، التعديات، والفروشات الخاصة بالباعة الجائلين، التي تحتل الطريق العام، وتعيق المارة والمرور ،والتحفظ عليها.

وقامت إدارة إشغال الطريق بحى العجمى، بشن حملة إشغالات و إعلانات بشارع البيطاش وشارع الهانوفيل وإسكندرية مطروح ، لعودة الانضباط بنطاق الحي وتم إزالة الاشغالات والتعديات والفرشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام.

وكان اللواء محمد الشريف حافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليماته إلى جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بالبدء فى القيام بحملات مكبرة لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين بجميع الأحياء، استجابة لشكاوى المواطنين والقضاء على التلوث السمعى بالإسكندرية

 

جمع مكبرات الصوت
جمع مكبرات الصوت

 

حملات مكثفة
حملات مكثفة

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مكبرات الصوت

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