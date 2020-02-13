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البيئة: الحوت النافق بساحل الغردقة واسع الانتشار عالميا وغير مهدد بالانقراض

الخميس، 13 فبراير 2020 10:05 ص
البيئة: الحوت النافق بساحل الغردقة واسع الانتشار عالميا وغير مهدد بالانقراض الحوت النافق بساحل الغردقة
كتبت آية دعبس

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تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تطورات حادث العثور على حوت نافق بساحل مدينة الغردقة، حيث تم انتشاله من المياه ونقله الى مقر المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، لإجراء الفحوصات عليه ودراسة الأسباب التى أدت إلى نفوقه والاستفادة منه فى البحث العلمى والتوعية من خلال تحنيط جثمانه.

 

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته، اليوم، الخميس، أنه قد انتهت اعمال الفحص المبدئى للحوت النافق ان طوله خمسة امتار تقريبا وهو من النوع الحوت القاتل "غير الحقيقي"، حيث يعرف بهذا الاسم بسبب التشابه الكبير فى السلوك مع الحوت القاتل التي تفضل العيش فى المياه الباردة.

 

وأضافت: من المعروف ان نوع الحوت النافق الذى تم العثور عليه بالامس من الحيتان واسعة الانتشار عالميا وغير المهددة بالانقراض حيث يعيش فى معظم بحار ومحيطات العالم بأعداد كبيرة ويتغذى على الاسماك وبعض انواع الرخويات البحرية ويصل طوله الي سته امتار بحد اقصي ويشاهد في مجموعات تتراوح اعدادها بين ٥-١٠ افراد. ولا يمثل هذا النوع من الحيتان اي خطورة على البشر حيث انه من الكائنات المسالمه التى لا تهاجم الانسان.

 

 وتدعو وزارة البيئة المواطنين الى حسن التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها و يمكن التواصل مع الوزارة للاجابة  عن اى استفسار حول حماية الحياة البرية من خلال الخط الساخن للوزارة  19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

 

وكانت رصدت محميات البحر الأحمر في عام 2018  مجموعة ما بين 10 إلى 12 دولفين من نوع القاتل الكاذب بالقرب من جزيرتى مجاويش وأبو منقار للمرة الثالثة، وأن ظهور الدولفين القاتل الكاذب يعد حدثًا نادرًا دليلاً على التنوع البيولوجى التى تتميز به بيئة البحر الأحمر.

 

الحوت النافق بساحل الغردقة (1)
الحوت النافق بساحل الغردقة (1)

الحوت النافق بساحل الغردقة (2)
الحوت النافق بساحل الغردقة (2)

الحوت النافق بساحل الغردقة (3)
الحوت النافق بساحل الغردقة (3)

الحوت النافق بساحل الغردقة (4)
الحوت النافق بساحل الغردقة (4)

 

 


الحوت الكاذب

حوت نافق بالغردقة

الحوت القاتل

وزارة البيئة

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