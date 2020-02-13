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البورصة: تغيرات في أرصدة شهادات الإيداع الدولية للشركات أبرزها البنك التجارى

الخميس، 13 فبراير 2020 11:00 م
البورصة: تغيرات في أرصدة شهادات الإيداع الدولية للشركات أبرزها البنك التجارى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجارى الدولى-مصر إلى 50.816 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس إلى 181.512 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.567 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.818 مليون شهادة، إيداع نعيم القابضة إلى 84.193 مليون شهادة.
  
واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات؛ حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 32.383 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.620 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات جى بى أوتو عند 280.622 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 250.059 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 715.569 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة.
 
وكانت أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 474 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 700.654 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 158 مليون ورقة مالية بقيمة 630 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.2%، والعرب على 8.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.19%.
   

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