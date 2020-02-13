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البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء وسط أحجام تداول متوسطة

الخميس، 13 فبراير 2020 02:54 م
البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء وسط أحجام تداول متوسطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 474 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 700.654 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 158 مليون ورقة مالية بقيمة 630 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.2%، والعرب على 8.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.19%. 
 
ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 77.8 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 81 مليون جنيه على التوالي.
 
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15959 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5159 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 597 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
 

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