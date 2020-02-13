البنك الدولى: نحن شركاء رئيسيون فى رحلة تطوير التعليم بمصر

أكد الدكتور خايمى سافيدرا، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولى، أن البنك الدولى شريك رئيسى مع مصر فى رحلة تطوير التعليم التى بدأتها منذ 3 سنوات، موضحا أن هذه الرحلة سوف تستغرق وقتا طويلا.

وقال سافيدرا فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه لا توجد مساواة فيما يتعلق بفقر التعلم بين دول العالم، مشيرا إلى أن 53% من الطلاب عل مستوى العالم لا يجيدون فنون القراءة.

وذكر أن الأهم هو ما يحدث فى المدرسة وليس مجرد الذهاب إلى المدرسة، وهذا يؤكد على أهمية جودة التعليم، موضحا أنه بحلول 2030 يجب أن يكون لدى كل الطلاب تعليم ذو جودة عالمية.

وأضاف أن هناك اختلافا بين جودة التعليم، ومجرد التعليم، لذلك يجب أن يكون كل أطفال العالم لديهم المهارات الأساسية من التعلم والقراءة على مستوى العالم.

وأكد أن الهدف التعليمى العالمى الجديد هو تقليل عدد الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات الذين لا يستطيعون القراءة إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030. وأن طريق النجاح يبدأ الالتزام بتعليم جميع الأطفال القراءة في المدارس الابتدائية ، مع ضرورة وجود انظمة تقييم بطرق محددة لتوجيه التعليمات المستقبلية بناء علي نتائج التقييم. وأنه يجب أن يكون جميع الأطفال قادرين على تعلم القراءة في بيئات تعليمية صحية وأمنة. وأن المدارس مهمة لاكتساب المهارات الرياضية والذهنية والصبر والاجتهاد وكيفية التحكم في النفس وكيفية العمل الجماعي، وأن التعلم مرتبط بالمهارات، لافتا إلى أنه لابد من العمل علي مختلف الجهات لتحقيق الإنجاز.