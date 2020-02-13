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الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية فى الموصل

الخميس، 13 فبراير 2020 09:55 م
الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية فى الموصل عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ،تفكيك "خلية إرهابية" فى حمام العليل بمدينة الموصل .

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس- إنه بعملية نوعية استباقية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 16 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر وإلقاء القبض عليهم فى تل الرمان بحمام العليل – الموصل.

وأضافت أن المعتقلين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام القانون المتعلقة بالإرهاب".

 


الاستخبارات العسكرية العراقية

العراق

أخبار العراق

تفكيك خلية إرهابية

الموصل

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