الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية فى الموصل

بغداد /أ ش أ/

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ،تفكيك "خلية إرهابية" فى حمام العليل بمدينة الموصل .

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس- إنه بعملية نوعية استباقية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 16 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر وإلقاء القبض عليهم فى تل الرمان بحمام العليل – الموصل.

وأضافت أن المعتقلين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام القانون المتعلقة بالإرهاب".