الاتحاد البريدى العالمى يؤكد تأثر خدماته بفعل تفشى كرونا

وكالات الأنباء

ذكر الاتحاد البريدي العالمي، أمس الأربعاء، أن تعليق الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) أثر على خدمات البريد الى الصين، بعد أن أوقفت 8 دول على الأقل عمليات تسليم الرسائل والطرود.وقال الاتحاد، الذي مقره سويسرا في بيان: «انتشار فيروس كورونا المستجد أدى الى تعليق الرحلات الجوية ويؤثر على عمليات البريد».

وأضاف «الاتحاد يراقب الوضع بدقة ويعمل بشكل وثيق مع مشغلي خدمات البريد للتغلب على هذه التحديات».

ووصف المتحدث باسم الاتحاد الوضع الحالي بـ«اضطراب حركة النقل، بسبب الثوران البركاني في ايسلندا في 2010».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بالبريد، بل كذلك بالتجارة»، مشيرا إلى أن الخدمات المتأثرة تشمل خدمات تجارة إلكترونية.

وأعلن البريد السويسري، أمس الأربعاء، تعليق خدماته البريدية الى الصين، لينضم بذلك إلى البريد في كل من الدنمارك وجورجيا واليونان ورومانيا وصربيا وسنغافورة وإسبانيا.

كما ذكرت خدمات البريد الأمريكية أنها لم تعد تتعامل مع البريد الذي يمر إلى الصين من دول أخرى.

وفي مذكرة إلى الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي، قالت هيئة البريد الصيني، في وقت سابق، أنه من الآمن تسلم البريد من الصين مستندة إلى نصيحة طبية بأن «فيروس كورونا لا يعيش لفترة طويلة في الأشياء غير الحية».

وأكدت أنه رغم ذلك، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية لتعقيم مكاتب البريد، وتجري عمليات التعامل مع البريد بطرق لا تتطلب لقاء بشريا وجها لوجه.

ويضم الاتحاد البريدي 19 بلدا عضوا، وهو المنتدى الدولي الرئيسي للتعاون بين مختلف هيئات البريد.