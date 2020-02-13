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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى بنيجيريا: يتنافى مع الدين والإنسانية

الخميس، 13 فبراير 2020 12:37 م
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى بنيجيريا: يتنافى مع الدين والإنسانية حركة بوكو حرام الإرهابية
كتب كامل كامل

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى شمال شرقى نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

قتل ثلاثون شخصا على فى هجوم مسلح لمتشددين استهدف منطقة شمال شرقى نيجيريا، ولم تشر قناة "الحرة" الأمريكية - التي بثت النبأ لمزيد من التفاصيل - مشيرة إلى مقتل سبعة أشخاص على أيدي عناصر حركة " بوكو حرام " فى إحدى القرى الواقعة شمال شرق نيجيريا - في وقت سابق.

وذكرت مصادر نيجيرية، أن عناصر " بوكو حرام " داهمت القرية الواقعة بالقرب من مدينة "شيبوك " بولاية بورنو، وأطلقت الرصاص على الفارين، كما أضرمت النيران فى المنازل بعد سرقة المواد الغذائية منها، فيما قامت عناصر "بوكو حرام " بغارة مماثلة على ذات القرية فى وقت سابق أيضا.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام " المتطرفة تشن سلسلة هجمات منذ نحو عشرة أعوام تستهدفي نيجيريا ، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة شمال شرق نيجيريا.

وتواجه نيجيريا معضلات أمنية كبيرة مع تنامي هجمات "بوكوحرام " المتطرفة والفرع النيجيري لتنظيم "داعش " - المنشق عنها - والذي يسعى بدوره لإيجاد موطئ قدم في شرق البلاد "المضطرب".

 

وكان  26 شخصا قتلوا ودُمر 190 بيتا بالكامل منذ أيام، نتيجة هجمات شنها مسلحون فى ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وقالت الشرطة النيجيرية فى بيان، إن 190 من المنازل تعرضت لتلفيات أو دُمرت جراء هجمات شنها مسلحون مجهولون في منطقتين محليتين بالولاية في الفترة الأخيرة.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أضاف البيان، أن عشرات الأشخاص أصيبوا في هذه الهجمات، وتعرضت خمسة مجتمعات محلية على الأقل في بوكوس ومانجو لهجمات مكثفة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه قُبض حتى الآن على حوالى 11 شخصًا مشتبهًا فى ضلوعهم في هذه الهجمات، ولا يزال التحقيق جاريًا.

 

كانت مصادر أمنية فى نيجيريا، أعلنت ،الأثنين، مقتل 3 جنود فى هجوم شنه إرهابيون ينتمون لتنظيم داعش، فى غرب أفريقيا المسمى "إسواب" شمال شرقى البلاد، وذكر راديو "أفريقيا 1" الذى بث النبأ ، نقلا عن المصادر - التى لم تكشف عن هويتها - أن الإرهابيين اقتحموا بلدة "أسكيرا" على متن عشرات سيارات مزودة بالرشاشات ، حيث تصدت لهم قوات الجيش، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين .

ومن جانبه، قال ضابط بالجيش النيجيرى، إن القوات تصدت للإرهابيين، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جنود قتلى وتدمير شاحنتين.. مضيفا أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم .

 

يذكر أن "إيسواب" تقوم باختطاف سائقى السيارات عند نقاط التفتيش فى ولاية "بورنو" واستهداف قوات الأمن .

 

 


نيجيريا

الامارات

العمل الارهابى

إرهاب

بوكو حرام

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