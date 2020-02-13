الإحصاء: 4.54 % إرتفاع قيمة صادرات المنتجات البترولية خلال عام 2019

كتب مدحت عادل

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان قيمة إجمالى صادرات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية بلغت نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018 بنسبة إرتفاع قيمته 4.54%.

وتركزت في أعلي البنود البترولية غاز طبيعي مسيل حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة إرتفاع قيمتها 148.7%.

وعلى مستوى الواردات، فقد بلغت قيمة إجمالى واردات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية 9429 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة إنخفاض قيمتها 23.4 %.

وتركزت أقل البنود إنخفاض غاز طبيعي مسيل حيث لم يتم إستيراد أي كمية منه خلال عام 2019 مقابل 1125 مليون دولار خلال عام 2018 يلية بترول خام حيث بلغت قيمته 2877 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 3544 مليون دولار خلال عام 2018.

يلية غاز بيوتان (بوتجاز) حيث بلغت قيمته 1053 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1283 مليون دولار خلال عام 2018.