الأوقاف: قافلتان دعويتان لمحافظات المنيا والبحيرة غدًا

تنظم وزارة الأوقاف قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات ( المنيا، والبحيرة ) غد الجمعة ، تحت عنوان: "عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية"، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية ، وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

القافلة الأولي إلى محافظة المنيا (مركز مطاي)، ويشارك فيها كل من الشيخ عبد العظيم عبد المرضي عامرالشيخ وعزت سليم الصياد والشيخ هشام المحمدي عباس، والشيخ أسامة محمود عبد الصمد، والشيخ احمد عبد التواب مشرف، والشيخ محمد احمد سلطان، والشيخ محمد رجب محمود، والشيخ محمد احمد محمد عبد النبي، والشيخ عبد الناصر محمد محمد، والشيخ عيسى إبراهيم محمدين.

والقافلة الثانية إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من الشيخ مجاهد محمود مجاهد شهاب، والشيخ علي عيد يوسف البسنديلي، والشيخ حمدي محمد حسن فتح الله، والشيخ رأفت عبد العاطي محمد حسن، والشيخ إبراهيم فتحي مغازي منتصر