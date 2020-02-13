سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 11:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: قافلتان دعويتان لمحافظات المنيا والبحيرة غدًا

الخميس، 13 فبراير 2020 10:27 م
الأوقاف: قافلتان دعويتان لمحافظات المنيا والبحيرة غدًا وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم وزارة الأوقاف قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات ( المنيا، والبحيرة ) غد الجمعة ، تحت عنوان: "عناية القرآن الكريم   بالقيم الأخلاقية"، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية ، وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة. 

 
القافلة الأولي إلى  محافظة المنيا (مركز  مطاي)، ويشارك فيها كل من الشيخ عبد العظيم عبد المرضي عامرالشيخ وعزت سليم الصياد والشيخ هشام المحمدي عباس، والشيخ أسامة محمود عبد الصمد، والشيخ احمد عبد التواب مشرف، والشيخ محمد احمد سلطان، والشيخ محمد رجب محمود، والشيخ محمد احمد محمد عبد النبي، والشيخ عبد الناصر محمد محمد، والشيخ عيسى إبراهيم محمدين.
 
والقافلة الثانية إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من الشيخ مجاهد محمود مجاهد شهاب، والشيخ علي عيد يوسف البسنديلي، والشيخ حمدي محمد حسن فتح الله، والشيخ رأفت عبد العاطي محمد حسن، والشيخ إبراهيم فتحي مغازي منتصر

وفى جانب وحدة العمل نبهت "الأوقاف" على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

 وأصدرت الأوقاف، النسخ المترجمة بـ18 لغة عالمية حية يضاف إليها ترجمة الخطبة للغة الإشارة صوتية ونصية وفيديو، مؤكدة أنه في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ،  وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.  

وأكدت الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة “عنايةُ القرآنِ الكريم بالقِيَمِ الأخلاقية” يتناول الحديث عن جوانب العظمة في القرآن الكريم التي لا تُحصى ولا تعد ، ومن جوانب العظمة في القرآن الكريم عنايته بالبناء الأخلاقي في حياة الأفراد والأمم من خلال منظومة من القيم والمبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، ومن أهم هذه القيم : احترام آدمية الإنسان ، وحفظ كرامته ، وعدم امتهانه قيمة التعاون ، والتكافل والتراحم ، قيمة التفكر ، وإعمال العقل ،قيمة الحوار ، واحترام الآخر، ومن القيم الأخلاقية التي دعا إليها القرآن الكريم : ضبط النفس ، وكظم الغيظ إصلاح ذات البين، كما نؤكد على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية التي دعا إليها كتاب الله (عز وجل) ، وطبقها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) ، حتى نبلغ ما بلغ أجدادنا من الحضارة والرقي والتقدم.

 

 

 


وزاره الاوقاف

اخلاق القران

قافله دعويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يعلن الفائزين فى المسابقة الدولية للقرآن الكريم بينهم مصريين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:43 م

وزير الأوقاف: فوز متسابقى مصر والأردن وبلجيكا بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:29 ص

وزير الأوقاف يحذر من خطورة الفتوى بدون علم.. ويؤكد: المناطق الحدودية أمن قومى

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:27 م

متى آخر مرة حضرت خطبة الجمعة من أولها؟.. مصلون يشكون تعمد الخطباء إطالة زمن الخطبة.. ويؤكدون: نلتزم منازلنا حتى إقامة الصلاة.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة فى 23 دقيقة وخطباء يرتجلون ساعة إلا ربع

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 ص

صور.. وزير الأوقاف يعلن إتاحة الفرصة لمدرسى الدين للعمل خطباء بالمساجد

الأحد، 09 فبراير 2020 02:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة