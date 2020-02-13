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"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الخميس، 13 فبراير 2020 08:52 م
"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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عممت وزارة الأوقاف، إشارة داخلية على منتسبى الدعوة، وأئمتها وقيادتها الدعوية، بعدم تخطى زمن الخطبة المحدد ، وطالبت جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى .

وبحسب ما ذكرت وزارة الأوقاف ، أنها تثق في سعة الأفق العلمي والفكرى، للخطباء والأئمة وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

 

ويأتى تحذير الأوقاف، بعد كشف "اليوم السابع" عن مجموعة من الخروقات الفردية لبعض الدعاة، حيث تجاوبت الوزارة مع شكاوى الجمهور التى نشرت فى عدة تقارير صحفية مدعومة بفيديوهات تؤكد الخروقات الفردية، محددة موضوع الخطبة الموحدة غدا بعناصرها حول موضوع: "عنايةُ القرآنِ الكريم بالقِيَمِ الأخلاقية"، وأن يلتزم جميع الخطباء بالعنوان والعناصر المحددة.

 وأصدرت الأوقاف، النسخ المترجمة بـ18 لغة عالمية حية يضاف إليها ترجمة الخطبة للغة الإشارة صوتية ونصية وفيديو، مؤكدة أنه في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ،  وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة. 

 

وأكدت الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة “عنايةُ القرآنِ الكريم بالقِيَمِ الأخلاقية” يتناول الحديث عن جوانب العظمة في القرآن الكريم التي لا تُحصى ولا تعد ، ومن جوانب العظمة في القرآن الكريم عنايته بالبناء الأخلاقي في حياة الأفراد والأمم من خلال منظومة من القيم والمبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، ومن أهم هذه القيم : احترام آدمية الإنسان ، وحفظ كرامته ، وعدم امتهانه قيمة التعاون ، والتكافل والتراحم ، قيمة التفكر ، وإعمال العقل ،قيمة الحوار ، واحترام الآخر، ومن القيم الأخلاقية التي دعا إليها القرآن الكريم : ضبط النفس ، وكظم الغيظ إصلاح ذات البين، كما نؤكد على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية التي دعا إليها كتاب الله (عز وجل) ، وطبقها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) ، حتى نبلغ ما بلغ أجدادنا من الحضارة والرقي والتقدم.

 

 


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اليوم السابع بلس

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