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الأمم المتحدة: مصادقة مجلس الأمن على قرارات مؤتمر برلين رسالة قوية لليبيين

الخميس، 13 فبراير 2020 10:01 ص
الأمم المتحدة: مصادقة مجلس الأمن على قرارات مؤتمر برلين رسالة قوية لليبيين مجلس الامن الدولى
كتب سمير حسنى

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رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار مجلس الأمن بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين، واعتمد مجلس الأمن أمس الأربعاء، قرارا يدعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.، وحصل القرار 2510 على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وامتنعت روسيا عن التصويت، وقال السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت إنه ما كان ينبغى للمجلس أن يتسرع فى هذا الاتجاه.

 

ويؤيد القرار 2510 نتائج المؤتمر الذي عقد في برلين بألمانيا فى 19 يناير، ويشير إلى أن نتيجته تمثل "عنصرا هاما فى حل شامل" للوضع في ليبيا، كما يطالب القرار الأطراف فى ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

 

وقالت بعثة الأمم المتحدة اليوم الخميس بحسب "العربية"، إن القرار رسالة قوية لليبيين بدعم مجلس الأمن للسلام والاستقرار في بلدهم.

 

ورحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، مؤكدا أن ما حدث هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا. وفقا لوكالة أسبتنيك للأنباء.

 

وقال الوزير الألمانى ، في بيان نشر على موقع الوزارة: "بنجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

 

وأقر مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء ، مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

 

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

 

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ولكن سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقا إن السلاح استمر في التدفق لليبيا رغم تعهدات الدول.


مجلس الامن

الامم المتحدة

ليبيا

روسيا

مؤتمر برلين

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