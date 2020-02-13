اكتشاف مضاد حيوى بمكونات فريدة لمهاجمة البكتيريا وقتلها

كتبت إيناس البنا

اكتشف الباحثون في كندا مضادا حيويا مؤخرا قد يعتبر "مرشحًا واعدًا" في السعي لمعالجة المشكلة المتزايدة المتمثلة في أن تصبح الميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية، حيث يقدر عدد الوفيات بنحو 700000 شخص في جميع أنحاء العالم كل عام.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" ، فإن مركب " Corbomycin " الذى اكتشفه العلماء مؤخرا، يقتل البكتيريا عن طريق عرقلة وظيفة جدار الخلية الخاصة بهم ، وهي ظاهرة لاحظ العلماء لأول مرة، حيث يوجد للبكتريا جدار حول خلاياها الخارجية يمنحها الشكل ويمثل مصدر قوة.



صورة خبر ديلى ميل عن المضادات الحيوية الجديدة

ووفقا للباحثين، تقتل المضادات الحيوية مثل البنسلين ، البكتيريا عن طريق منع بناء الجدار ، ولكن المضادات الحيوية الجديدة تعمل عن طريق القيام بالعكس، فهي تمنع تكسير الجدار، وهو بالغ الأهمية لتقسيم الخلايا، فلكي تنمو الخلية، يجب أن تنقسم وتتوسع.

فإذا تم حظر أي انهيار للجدار تمامًا فسيكون الأمر كما لو أنه محاصر في أحد السجون، ولا يمكن أن يتوسع أو ينمو"، ويأتي الكوربومايسين من عائلة من المضادات الحيوية تسمى الجليكوببتيدات التي تنتجها بكتيريا التربة.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن هذه المضادات الحيوية يمكن أن تمنع العدوى التي تسببها المكورات العنقودية الذهبية، وهي مجموعة من البكتيريا المقاومة للعقاقير، التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة مثل التسمم بالدم ومتلازمة الصدمة السامة.

ووصف الدكتور أندرو إدواردز ، من قسم الأمراض المعدية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن ، النتائج بأنها "تطور مثير ، سواء من حيث النهج المستخدم لاكتشاف المضادات الحيوية ، وكذلك المضادات الحيوية نفسها"، وأضاف: 'المضادات الحيوية الجديدة لها نشاط ضد العديد من البكتيريا المشكّلة بما فيها MRSA.

ولكن لسوء الحظ ، يبدو أن المضاد الحيوى الجديد لا ينشط ضد البكتيريا مثل E. coli ، التي تسبب أكثر من 30،000 حالة من حالات عدوى مجرى الدم كل عام في المملكة المتحدة، وترتبط بمقاومة العديد من المضادات الحيوية المختلفة.

وقال بريندان رين ، أستاذ الإمراض الميكروبية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "الدراسة هي نهج واعد لاكتشاف المضادات الحيوية الجديدة ضد هذه الجرثومة وربما غيرها من البكتيريا.

ومع ذلك ، حيث تم اختبار هذه المجموعة الجديدة من المضادات الحيوية فقط في الفئران ، لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن يصبح هذا منتجًا حيث سيكون هناك اعتبارات للتكاليف واختبار السمية والفعالية لدى البشر.