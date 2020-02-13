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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 13 فبراير 2020 09:28 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الرئيس السيسى

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الخميس، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وانخفاض سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه فى نهاية التعاملات ليسجل 15.64 جنيه

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية في مصر

1

انخفاض سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه فى نهاية التعاملات ليسجل 15.64 جنيه

2

وزير التعليم: 100 فصل ذكى متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابية.. والالتحاق بالجامعات لطلاب النظام الجديد سيكون بالوزن النسبى

 

الإسكان تعلن طرح أراضٍ ووحدات بالمرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

4

نقل نيابات مرور المعادى ومصر الجديدة ومدينة نصر لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة

5

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

6

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بقيمة مليار و750 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيق

7

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

8

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق البث التجريبى لقناة "مصر قرآن كريم"

9

حكم بولندى الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير.. والخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

10
 

الرئيس السيسى

مشروعات الربط الكهربائي

الدولار

وزير التعليم

الإسكان

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