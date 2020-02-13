اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الخميس، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وانخفاض سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه فى نهاية التعاملات ليسجل 15.64 جنيه

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية في مصر

انخفاض سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه فى نهاية التعاملات ليسجل 15.64 جنيه

وزير التعليم: 100 فصل ذكى متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابية.. والالتحاق بالجامعات لطلاب النظام الجديد سيكون بالوزن النسبى

الإسكان تعلن طرح أراضٍ ووحدات بالمرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

نقل نيابات مرور المعادى ومصر الجديدة ومدينة نصر لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بقيمة مليار و750 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيق

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق البث التجريبى لقناة "مصر قرآن كريم"