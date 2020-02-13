اعرف حساب نتيجة الانتخابات على مقعد فردى ونصاب الفائز فيها بالجيزة وملوى

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مع اقتراب انتهاء فرز أوراق الاقتراع فى عدد كبير من اللجان الفرعية التى شهدت على مدار الثلاثاء و الاربعاء التصويت فى الانتخابات التكميلية لدائرتى الجيزة وملوى وقيام اللجان الفرعية بإعلان العدد الحصرى للأصوات المشاركة والصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح من أصوات يقدم "اليوم السابع" من خلال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها "فهامة قانونية" لكيفية حساب نصاب الفوز فى الانتخاب على مقعد واحد بالنظام الفردى فى ضوء قانون مجلس النواب.

يقول المستشار محمود حلمي الشريف، إن قانون مجلس النواب تضمن فى مادته رقم 23 بالنسبة للانتخاب بنظام الفردى يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت فى الدائرة والتى تعرف بمعادلة (50%+ 1).

ويضيف أنه فى حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، تجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة.

وهو ما يعنى أن إجمالى الناخبين لا يدخل فى حساب نصاب الفائز والاعتماد فى الحساب يكون عدد من شاركوا فى التصويت وإذا حصل مرشح على أصوات تعادل نصف عدد الاصوات الصحيحة ممن حضروا بالإضافة إلى صوت واحد يعلن فوزه وإذا لم يحصل على ما يتجاوز نصف عدد الأصوات الصحيحة ممن حضروا تحدث إعادة بينه وبين صاحب أقرب عدد أصوات منه.

و على سبيل المثال إذا كان إجمالى عدد المقيدين فى جدول الناخبين فى دائرة 200 ألف ناخب وشارك فى التصويت 60 ألف ناخب بينهم 50 ألف تم احتسابها أصوات صحيحة و10 ألف أصوات باطلة ففى هذا الحالة يكون المرشح الحاصل على 25 الف + 1 صوت هو الفائز أما إذا لم يتجاوز الـ25 ألف فتعاد الانتخابات بينه وبين صاحب أعلى الأصوات بعده.