سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعرف حساب نتيجة الانتخابات على مقعد فردى ونصاب الفائز فيها بالجيزة وملوى

الخميس، 13 فبراير 2020 01:17 ص
اعرف حساب نتيجة الانتخابات على مقعد فردى ونصاب الفائز فيها بالجيزة وملوى أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع اقتراب انتهاء فرز أوراق الاقتراع فى عدد كبير من اللجان الفرعية التى شهدت على مدار الثلاثاء و الاربعاء التصويت فى الانتخابات التكميلية لدائرتى الجيزة وملوى وقيام اللجان الفرعية بإعلان العدد الحصرى للأصوات المشاركة والصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح من أصوات يقدم "اليوم السابع" من خلال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها "فهامة قانونية" لكيفية حساب نصاب الفوز فى الانتخاب على مقعد واحد بالنظام الفردى فى ضوء قانون مجلس النواب.
 
يقول المستشار محمود حلمي الشريف، إن قانون مجلس النواب تضمن فى مادته رقم 23 بالنسبة للانتخاب بنظام الفردى يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى قامت بالتصويت فى الدائرة والتى تعرف بمعادلة (50%+ 1).
 
ويضيف أنه فى حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، تجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة.
 
وهو ما يعنى أن إجمالى الناخبين لا يدخل فى حساب نصاب الفائز والاعتماد فى الحساب يكون عدد من شاركوا فى التصويت وإذا حصل مرشح على أصوات تعادل نصف عدد الاصوات الصحيحة ممن حضروا بالإضافة إلى صوت واحد يعلن فوزه وإذا لم يحصل على ما يتجاوز نصف عدد الأصوات الصحيحة ممن حضروا تحدث إعادة بينه وبين صاحب أقرب عدد أصوات منه. 
 
و على سبيل المثال إذا كان إجمالى عدد المقيدين فى جدول الناخبين فى دائرة 200 ألف ناخب وشارك فى التصويت 60 ألف ناخب بينهم 50 ألف تم احتسابها أصوات صحيحة و10 ألف أصوات باطلة ففى هذا الحالة يكون المرشح الحاصل على 25 الف + 1 صوت هو الفائز أما إذا لم يتجاوز الـ25 ألف فتعاد الانتخابات بينه وبين صاحب أعلى الأصوات بعده.
 
 

الانتخابات البرلمانية

حساب نتيجة انتخابات البرلمان

501

انتخابات الجيزة

انتخابات ملوى

الهيئة الوطنية للانتخابات

اصوات الناخبين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

مؤشرات أولية.. إعادة الانتخابات التكميلية بملوى بين مرشح مستقبل وطن ومحمد خليفة

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة