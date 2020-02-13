اطلاق اسم الشهيد عثمان سليمان على ملعب رياضى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء،الانتهاء وضع لافته باسم الشهيد عثمان سليمان موسي، علي ملعب النادي الرياضي بمدينة بئر العبد بعد إطلاق اسم الشهيد على الملعب.

وكان الشهيد عثمان سليمان، استشهد على يد عناصر ارهابية وهو من أحد ابناء مدينة بئر العبد.

وفى سياق متصل أعلن مجلس مدينة بئر العبد ان محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد تابع عملية إنشاء الطرق الداخلية بقرية قاطية والمنفذة من جهاز التعمير،كما تابع حملة الإصلاح لكشافات الإنارة علي الطريق الدولي والجارية فى إطار رفع كفاءة إنارة الطريق الدولى العريش القنطرة بنطاق المركز.

وتفقد رئيس مركز ومدينة بئر العبد محسن سالم مدرسة الشهيد المقدم شريف عمر الثانوية بنات ومدرسة بئر العبد الثانوية العسكرية بنين.

وسبق وأعلن انه بدأت فى نطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء انطلاق أعمال رصف طرق استهلت بطريق التلول المرسى.

وقال محسن سالم،رئيس مركز ومدينة بئر العبد،أن الطريق يخدم الصيادين فى بحيرة البردويل وحركة السير ويأتي فى اطار التيسير على الأهالي ونشر الخدمات بكل أنحاء المركز.

وأضاف أنه فى هذا السياق تم الانتهاء من معاينة طريق قرية الشوحط لرفع لتوسعة الشارع بوسط القرية، وفتح طريق "عسيله ابو شله" بناء علي شكاوى المواطنين بغلق الطريق بالرمال أثر العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، الانتهاء كليا من اعمال رفع مياه الامطار المتجمعة في الشوارع بمدينه بئر العبد لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

وبشأن رفع كفاءة طريق "نجيله الساحل"، اوضح بيان لمجلس مدينة بئر العبد، أن الطريق تم طرحه من خلال الخطة الاستثمارية والمصدق عليها من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بئر العبد للعام المالي 2019 /20 20 وان الطريق تم طرحه من خلال مجلس مدينة بئر العبد في 20/11/2019 في مناقصة عامة، وتمت الترسية علي إحدى شركات المقاولات وإصدار أمر الشغل، وجاري تسليم الموقع للمقاول بطول 7 كيلو متر بتكلفة 8 مليون جنيه.

وجاء فى بيان مجلس مدينة بئر العبد ، انه تم تحرير محضر تنسيق لمحطات الرفع لاستئناف العمل بمشروع الصرف الصحي بالمدينة،ووجه محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد بمواصلة حملة نظافة مكثفة علي الطريق الدولي و منطقة مستشفى بئر العبد .