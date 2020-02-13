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استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 13-2-2020 فى مصر

الخميس، 13 فبراير 2020 12:35 م
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 13-2-2020 فى مصر محل الذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الخميس 13 فبراير، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بالتزامن مع تراجع محدود لسعر أوقية الذهب عالميا إلي 1566 دولار حتي الآن .
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

 
عيار 18 : 588 جنيها للجرام.
 
عيار 21 : 686 جنيها للجرام.
 
عيار 24 : 784 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب : 5488 جنيهات.
 
أوقية الذهب : 1566 دولارا.
 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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