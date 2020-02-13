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استقرار أسعار الدولار اليوم الخميس 13-2-2020 أمام الجنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 01:03 م
استقرار أسعار الدولار اليوم الخميس 13-2-2020 أمام الجنيه الدولار
كتبت : سماح حمدى

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سجلت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 13-2-2020، استقرارا فى البنوك، وذلك مقارنة لأسعار إغلاق أمس الأربعاء، حيث سجل سعره فى البنك المركزى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا في البنك الأهلى المصرى عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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