ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13883 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 15999 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 5171 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل مستوى 1263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1384 نقطة.

وفى سياق متصل اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سماد مصر (إيجيفرت)، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1839 سهم، 6915 سهم، 3859 سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية 6499 سهم، 2150 سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 5030 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائي 75 سهم.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، عن تحقيق إيرادات بلغت 7.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة 7.48%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.25%، ويرجع سبب زيادة الأرباح إلى زيادة مجمل الربح عن الفترة المقارنة بمبلغ 382 مليون جنيه.

ومن جانبها أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن توقيع عقد شراء أصول شركة كايرو قطن سنتر، وقيمتها 120 مليون جنيه، وتم توقيع عقد قرض متوسط الاجل مع بنك قطر الوطنى الأهلى بقيمة 5 ملايين دولار يسدد على خمس سنوات، لذا قررت ادارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.