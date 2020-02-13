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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة بمركز قوص بقنا

الخميس، 13 فبراير 2020 11:03 ص
إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالشوم بين أبناء عمومة بمركز قوص بقنا إسعاف - ارشيفية
فريق المحافظات

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أصيب 9 أشخاص، بقرية الشعرانى، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، فى مشاجرة بالشوم والعصى، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات عائلية.

 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطاراً بإصابة العبد محمد يوسف 51 عامًا، جرح بالجبهة، واحمد فتو ح محمد يوسف 26 عامًا، بكدمات بالجسم، وفتوح محمد يوسف 28 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبده محمد يوسف 25 عامًا، كسر بالذراع الايسر، وفتحي محمد يوسف 62 عامًا، بكسر بالضلوع، و نجاح حسن محمد 45 عامًا، كدمات بالجسم، وبسمه سعد حسن 22 عامًا، بكدمات بالجسم، وعبده فتحي محمد 27 عامًا، بكسر بالزراع الأيمن، وسعديه حسن محمد 52 عامًا، بكدمات بالجسم.

 

يذكر أن شقيقين قد لقيا مصرعهما بعد إصابتهم بطلق ناري، في مشاجرة بالأسلحة النارية، في نجع سالم، مركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بمصرع شحات محمد محمد خلف، 50 عامًا، وشقيقه حماده محمد محمد خلف، 43 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة النارية فى نجع سالم بنجع حمادى.

 

تم نقل الجثتان إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 

وكان مركز نجع حمادى قد شهدت مشادة كلامية بين الطرف الأول فريال شحات 35 عاماً طرف أول وبين زوجة الطرف الثانى سامى سمير سليمان 30 عاما بسبب قيام الثانى بدهس "معزة" ملك الطرف الأول وقيام الطرفين بالتعدى على بعض، مما أدى إلى إصابة كلا من وأحمد سليمان، 38 عامًا، مصاب بكدمات بفروة الرأس، جرى تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وسامى سمير سليمان 30 عاما، عامل، وجابر نادى محمد 35 عامًا عامل.

 

 

 

 


مشاجرة

اخبار الحوادث

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محافظة قنا

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