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إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع آخرى نقل بالوادى الجديد

الخميس، 13 فبراير 2020 08:09 ص
إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع آخرى نقل بالوادى الجديد اسعاف -أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب 12 شخصا فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل اليوم الخميس، وذلك بالقرب من نقطة الكيلو 85 طريق أسيوط الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور جرى الدفع بوحدات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى إخلاء الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى. 

 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق الفرافرة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 85، مما أسفر عن إصابة كلا من محمد جمال عبدالكريم 15سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى ومحمود كرم محمد 15 سنة ومختار ابراهيم فهيم 12 سنة، كدمات وسحجات، وأحمد فتحي أحمد 14 سنة، ودياب عيد حويل 15 سنة، وعبدالحميد محمد عبدالحميد 15 سنة، وعبدالله صالح حويل 16 سنة، وعمر أحمد عبدالمنعم 26 سنة وصفاء عاطف احمد 30 سنة، علي محمد شحاته 3 سنوات، وحمد محمد شحاته 5 سنوات، ومحمد شحاته صاوي 40 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم. 
 
 
وكان 4 أشخاص أصيبوا  فى حادث تصادم سيارتي نقل، مساء السبت الماضى، بطريق عزب القصر – مدينة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد حيث تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط" وتبين تصادم سيارتي ربع نقل بطريق عزب القصر – مدينة "موط" بمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من عبد الحميد محمود، محمد 62 سنة، من محافظة الأقصر، حسن محمد حسين، 19 سنة، من محافظة الأقصر، أحمد محمد محمود خليفة، 33 سنة، محمود السيد حسين 22 سنة. 
 
 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج والخدمة الطبية اللازمة، وجري تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحديد ومعرفة أسباب الحادث المروري.
 
 
 

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