إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية الزوك دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص منذ قليل نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين تم نقلهم لمستشفيات سوهاج العام والجامعى للعلاج وجار الدفع بقوات المرور لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه بسبب الحادث.

كان اللواء دكتورحسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى ووجود مصابين وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وجار أرسال الدعم لمكان الحادث لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوقوع مصادمة بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى المنشاة جرجا نتج عن الحادث إصابة ضياء الدين شعبان صابر 50 سنة بكسر، وتم تحويله تحويل إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ومحمود عبد العليم 37 سنة مصابا باشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وميزه فواز رشوان 60 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وتحويلها إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وعبد العليم على علي 69 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وتحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، والسلال عباس أحمد 58 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وتحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعى، وإبراهيم عثمان ابراهيم 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام، وهاني نايل محمود 24 سنة مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام، وممدوح خلف عبد المجيد 45 سنة مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام ومحمود ناصر محمود 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وتمتحويله لمستشفي سوهاج العام وأحمد السيد توفيق 27 سنة مصاب باشتباه كسر بالساقين وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم إنتداب المهندس المفى لبيان سبب الحادث جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.