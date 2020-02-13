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إسرائيل تحد من إنتاج الغاز فى لوثيان بسبب خلل

الخميس، 13 فبراير 2020 07:28 م
إسرائيل تحد من إنتاج الغاز فى لوثيان بسبب خلل حقل غاز _ صورة ارشيفية
(رويترز)

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قامت وزارة الطاقة الإسرائيلية بالحد من الإنتاج بحقل لوثيان الجديد للغاز الطبيعى إلى ستين بالمئة بعد اكتشاف خلل فى خط أنابيب المشروع الممتد تحت مياه البحر.

 

ولم يكن هناك تعليق فورى من الشركاء فى لوثيان، وأفاد مسؤولون بالقطاع بأن الحقل كان ينتج بحوالى 65 بالمئة من طاقته خلال فترة التشغيل المبدئي.

 

وقالت وزارة الطاقة فى بيان اليوم الخميس إنها أخطرت الشركة المشغلة للمشروع نوبل إنرجى التى مقرها تكساس بأنه ينبغى عدم زيادة الإنتاج لأكثر من ستين بالمئة حتى انتهاء تحقيق فى الأمر.

 

وقالت الوزارة إن المشكلة كان قد اكتشفها روبوت تحت الماء رصد اهتزازات بطول خطوط أنابيب قرب مواقع حفر البئر. ولم يحدث أى تسرب أو ضرر.

 


إسرائيل

أخبار فلسطين

القدس عربية

إنتاج الغاز

لوثيان

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