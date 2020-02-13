إزالة 344 حالة تعد على أراضى الدولة بأسوان ورفع 551 طن مخلفات فى سوهاج (صور)

المحافظات – عبد الله صلاح – عمرو خلف

واصلت محافظة أسوان حملاتها المكبرة ضمن الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ 344 قرار إزالة بنطاق مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ودراو بإجمالى مساحة 267 ألفا و780 م2، بجانب 10 أفدنة و7 قراريط خلال شهر فبراير الجارى .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى أشكال للتعديات لتحقيق الجدية المطلوبة فى التصدى المباشر والحازم للمخالفين حفاظاً على أراضى أملاك الدولة، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بعدم التسامح مع أى تعدى يتم أو تم إقامته بشكل غير قانونى وذلك تحقيقاً لسيادة القانون وحفاظاً على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة فى أراضيها.

وأضاف محافظ أسوان أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الأمن نجحت فى تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات منها تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو بإجمالى مساحة 121 ألف و 632 م2 ، كما تم تنفيذ 27 قرار إزالة أخر تابعين لرى شرق إدفو على مساحة 787 متر ، وتم كذلك داخل نطاق مركز كوم أمبو تنفيذ 75 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء ومتنوعة على مساحة 64 ألف و 161 م2 ، بجانب تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى زراعية بمساحة 10 أفدنة و 7 قراريط، مشيراً إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو قامت بتنفيذ 192 قرار لإزالة تعديات على أراضى بناء وذلك على مساحة 70 ألف م2 ، بجانب تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية على مساحة 7200 متر ، و 10 قرارات إزالة على حرم النيل بمساحة 4 ألاف م2 .

وفى سوهاج، أعلنت المحافظة عن رفع 551 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة خلال الأسبوع الماضي، للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة بالتعاون مع شباب المجتمع المدني استهدفت شوارع المدينة " التحرير، المنشية، والمساكن البحرية"، وكذلك رفع كفاءة طريق نجع عبد السميع، والحلافي، وشارع موقف نجع حمادي، وخور الساحل، وطريق الكسرة، وقرية العوكلية، وطريق بني حميل حتى كوبري البورة.

وقال محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، إنه تم رفع 116 طن قمامة وتراكمات في حملات نظافة وتجميل شملت " طريق سيتي، والقنابر، والثلاث كباري بإدفا"، وموقف باجا وإنارة الأعمدة، ونظافة قرى الكوامل وأولاد غريب ومدخل الكوامل الصلعا، مشيرا إلى أنه تم رفع مخلفات تطهير الترع بطريق المسعدات بروافع القصير، ونظافة الطريق الرئيسي من مدخل ابو الليل حتى مدخل الكوامل بحري، وقرية الهجارسة وشوارع القرية، كما تم تركيب عمود إنارة ولحام الأسوار الحديدية الخاصة بالوحدة ومكتب البريد.

وأشار لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة دار السلام، إلى تجميل مداخل القرى بالمشاركة المجتمعية، وجاري استكمال أعمال مدخل نجوع مازن شرق، ونجع عمار، وأولاد بكر، ومدخل العزبة، وتوسعة مدخل الزوازية"، مشيرا إلى زراعة أشجار بمدخل أولاد يحيي قبلي والطريق السريع أمام مدخل الشيخ جامع، كما تم رفع مخلفات ترعة راتب باشا بنجع الحسين، وجاري رصف مدخل أولاد يحيي قبلي بطول2 كم من الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2019/2020 .

وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز أنه تم رفع 85 طن مخلفات وقمامة من أسفل الكوبري العلوي مدخل الشوكا، وطريق قاو غرب، والسكساكة، وأمام عملية مياه الحما، وطريق جزيرة طما، ومجلس قروي مشطا، وقرى العتامنة، ومشطا، والشيخ عمار، وكوم العرب، كما تم مسح طريق ام دومة، وكوم غريب، ودهان الأعمدة الكهربائية بمدخل الحما، وقرية الرياينة المعلق، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك خلف مطافي طما ، ومصرف أبو تيج .

ولفت حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى رفع 50 طن قمامة وتراكمات، خلال حملات نظافة مكبرة بالخمس قرى التابعة" شندويل، وأولاد إسماعيل، والبطاخ، وبناويط ، والغريزات " وتوابعهم، مشيرا إلى أنه تم تغيير وصيانة كشافات الإنارة بشوارع قرية أولاد إسماعيل الرئيسية والفرعية .

وفي مركز ومدينة أخميم، لفت حسين حبارير رئيس المركز، إلى أنه تم رفع 30 طن أتربة ومخلفات صلبة خلال حملات مكبرة بشارع الصحابة وكورنيش النيل، وامتداد أبو القاسم الحواويش والشوارع المتفرعة، مشيرا إلى أنه تمت إنارة شارع مدرسة 25 يناير، ومنطقة التأمينات، والسقيطة، والطريق السريع بحري كوبري السلاموني، وطريق الديابات، ومدخل الحواويش البحرية، وشوارع " البحر، الجامع العمرى، والقبة، والسويقة، وبورسعيد، والست عزيزة، والقاضي، ومصنع المكرونة، ومنطقة التأمينات، وشبكة هندسة كهرباء أخميم.

وذكر شريف السيد حسن رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم رفع 100 طن من الأتربة والقمامة خلال الأسبوع الماضي في حملات نظافة مكبرة، شملت شوارع المدينة والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه جاري توسيع شارع عبد المنعم رياض، وإنشاء سور جديد ضمن خطة التطوير بدءا من المحكمة إلى المستشفى.

وفي حي الكوثر، قال احمد الشطوري رئيس الحي أنه تم رفع 20 طن مخلفات صلبة، خلال حملات نظافة مكبرة على مدار 3 أيام متوالية شملت" المنطقة الصناعية الأولى، و مجمع الصناعات الصغيرة ( الهناجر ) ومنطقه النسيج اليدوي القديمة، والمرحلة الثانية والثالثة لإسكان الشباب

كما تم تركيب مقاعد في حديقة الفردوس، ومنطقة النسيج اليدوي القديمة، وجارى تركيب بلاط انترلوك في مدخل القرية، كما تمت أعمال التشجير وزراعة أشجار الزينة بشوارع الحي.

وكشف عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، عن تركيب أحبال إضاءة ليد بـ 125 عمود كهرباء بالكورنيش الشرقي ضمن أعمال التزيين والتجميل بالحي، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية.



344 قرار إزالة بنطاق مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ودراو



344 قرار إزالة بنطاق مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ودراو



344 قرار إزالة بنطاق مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ودراو



اعمال النظافة التجميل



اعمال النظافة التجميل



اعمال النظافة التجميل



اعمال النظافة التجميل



حملات النظافة والتجميل باخميم



حملات النظافة والتجميل بالكوثر