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إدارة ترامب: "هيكس" تعود للبيت الأبيض الشهر المقبل

الخميس، 13 فبراير 2020 06:30 م
إدارة ترامب: "هيكس" تعود للبيت الأبيض الشهر المقبل هوب هيكس مساعدة مقربة للرئيس دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)

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قال مسؤول رفيع فى الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن هوب هيكس، التى كانت مساعدة مقربة للرئيس دونالد ترامب، ستعود للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وأبلغت هيكس، التى كانت متحدثة صحفية باسم حملة ترامب ومديرة الاتصالات فى البيت الأبيض حتى استقالتها فى فبراير 2018، لجنة فى مجلس النواب فى يونيو أن الرئيس الأمريكى كان جادا فى قوله إنه لا خطأ فى قبول نشر حكومة أجنبية معلومات مهينة بشأن خصوم سياسيين.

وبعد ذلك بستة أشهر تعرض ترامب لمساءلة فى مجلس النواب بسبب طلبه من الرئيس الأوكرانى إجراء تحقيق حول ابن نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل لمنافسة ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

 

 


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أمريكا

الرئيس الأمريكي

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