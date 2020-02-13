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إخلاء مقر شركة أمازون فى مدريد بعد تهديد بوجود قنبلة

الخميس، 13 فبراير 2020 02:26 م
إخلاء مقر شركة أمازون فى مدريد بعد تهديد بوجود قنبلة مقر لشكرة أمازون
رويترز

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قالت وكالة الأنباء الدولية "رويتر"، نقلا عن الشرطة الأسبانية أن مقر شركة أمازون فى مدريد تم إخلاءه بعد تهديد بوجود قنبلة بداخله.

تعد أمازون واحدة من أكبر شركات التجزئة العملاقة في العالم، حيث كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها الآن أن الشركة الأمريكية تقوم بتخزين المنتجات المصنوعة في الصين وسط تفشي فيروس كورونا، وقد كشفت رسائل البريد الإلكتروني المسربة، التي حصلت عليها Business Insider ، عن قلق أمازون من أن الفيروس سيؤثر على سلسلة التوريد الخاصة بها، ونتيجة لذلك، فهي تخزن المنتجات صينية الصنع، لضمان عدم "انقطاع" المبيعات.

ووفقًا لـ Business Insider ، وصلت أمازون إلى العديد من الموردين الأسبوع الماضي لزيادة الطلب على بعض المنتجات من أجل "الاستعداد لتعطيلات سلسلة التوريد المحتملة بسبب الأحداث العالمية الأخيرة التي نشأت في الصين"، كما أخبر بائعي الطرف الثالث أنهم يجب أن يتخذوا "احتياطات" لحماية تصنيفات أداء حساباتهم.

وقال Business Insider: "توضح هذه الخطوة الضرورة الملحة التي تعمل معها أمازون لمنع أي اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد يمكن أن تواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، حيث يتم الحصول على الجزء الأكبر من منتجاتها، فيما أكدت أمازون الخبر وقالت إنها كانت حذرة.


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مدريد

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