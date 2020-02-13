إحالة 3 عاطلين للمحاكمة لتكوينهم عصابة لسرقة المواطنين بالنزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بإحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنح، لمحاكمتهم بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين في منطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة، اشتبه في دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ماركة بوكسر سوداء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص، وأمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها، وتبين أنهم كل من "أ.م.ع" 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 13780 لسنة 2015 المرج "مخدرات"- قائد ومالك الدراجة - و"ح.خ.ن" 23 سنة ميكانيكي سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11606 لسنة 2015م المرج " سلاح " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 1 يونيو2015 ، و"ع.ع.س" 25 سنة عاطل وبحوزتهم المضبوطات التالية" طبنجة صوت تركي الصنع، 7 طلقات صوت، سلاح ابيض " مطواة "، حقيبة يد حريمي سوداء اللون وبداخلها "مبلغ مالي 1000 جنيه، خاتم ذهب أبيض ،ساعة يد ، 2 هاتف محمول ، بعض المتعلقات الشخصية".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من "س.م.ف" 59 سنة محامية بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم 00 وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النية " "ن.أ.ب"27 سنة صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها علي متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات ، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.