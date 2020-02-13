إحالة بعض العاملين بمدرسة فى بنها للتحقيق بسبب التزويغ

القليوبية إبراهيم سالم

أحال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، بعض العاملين بمدرسة كفر الجزار الابتدائية الجديدة للتحقيق الفوري بسبب التزويغ والخروج بدون إذن خلال جوله مفاجئة قام بها اليوم الخميس للمدرسة تنفيذا لتوجيهات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها.

قال فتح الباب، إن جولاته الميدانية لا تهدأ على المدارس ليس من أجل تصيد الأخطاء ولكن لمعالجتها واقعيا وعلى الأرض من أجل الخروج بمنظومة تعليمية راقية تتماشى مع سياسة الدولة والوزارة في الارتقاء بالتعليم وتطبيق النظام التعليمي الجديد.

وشدد فتح الباب، على ضرورة تواجد جميع المدرسين والعاملين داخل كل مدرسه منذ بداية طابور الصباح وحتى الميعاد الرسمي للانصراف ومن يخالف ذلك سيواجه بكل حزم وحسم.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واضحة بأنه لا مكان لمتهاون أو مقصر فى عمله، داخل العملية التعليمية، مضيفا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لبداية الترم الدراسى الثاني حيث تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وموقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة وتعليق علم مصر فى مكان واضح بالمدرسة والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم وأسماء الطلاب وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بالعملية

فيما تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل الوزارة، استقبال طلبات التظلمات للتيرم الأول بالشهادة الإعدادية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوي بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، بداية من الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، ولمدة 10 أيام من الشهر ذاته على أن يخصص يوم واحد لكل إدارة.