أمام محمد بن راشد .. 5 سفراء جدد يؤدون اليمين القانونية لدى أصدقاء الإمارات

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أدى عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الصديقة ظهر اليوم اليمين القانونية فى قصر الوطن فى العاصمة أبوظبى، أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وبحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد أقسم بالله كل من سلطان على الحربى سفير الدولة فى السنغال ونبيلة عبدالعزيز الشامسى سفيرة الدولة لدى مونتينيجرو ومحمد عبدالله الشامسى سفير الدولة لدى البيرو والدكتور سعيد محمد الطنيجى سفير الدولة لدى جمهورية مالى وعبدالله سالم الظاهرى سفير الدولة لدى إندونيسيا أقسموا بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وان يحترموا دستور الدولة وقوانينها وأن يضعوا مصلحتها فوق كل اعتبار وان يؤدوا اعمال وظائفهم بأمانة وإخلاص.

وهنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السفراء الجدد للدولة فى الخارج على اختيارهم كممثلين لدولتهم وحكومتهم وشعبهم لدى الدول الصديقة وبارك الثقة التى منحهم إياها رئيس الدبلوماسية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الذى يتابع باهتمام بالغ وحرص أكيد عمل سفاراتنا وسفرائنا فى الخارج ويوجههم بأن يكونوا رسل خير وتسامح لقيادتهم وحكومتهم وشعبهم وان يحترموا القواعد والأصول الدبلوماسية الدولية وان لا يتدخلوا بالشؤون الداخلية لأى دولة من الدو .

وخاطب سفراءنا وممثلى دولتنا فى الدول والهيئات والمنظمات الدولية أن يكونوا منفتحين ومتواضعين ومتعاونين مع الجهات والأشخاص ذوى الصلة والمسؤولية وان يروجوا لدولتهم ثقافيا وسياحيا وانسانيا واقتصاديا لجذب المزيد من المستثمرين والزوار والفنانين والمثقفين الى بلادنا .

وتمنى لهم النجاح والتوفيق فى أداء مهامهم والحفاظ على سمعة دولتهم ومكانتها المرموقة فى الأوساط الدولية .