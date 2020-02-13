"أسواق للمعلومات ": شركة الخمس نجوم تنجح فى تسوية ديونها لدى البنوك

كتب هانى الحوتى

نجحت شركة مطاحن الخمس نجوم، فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع كافة البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديون الشركة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لتخفيف أعباء الديون عن الشركات المتعثرة لدعم القطاع الصناعى.

تأتى تلك الخطوة ضمن خطة متكاملة وضعتها الشركة للخروج من عثرتها من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة من قبل مساهمى الشركة الحاليين بقيمة 500 مليون جنيه، والتنازل عن كافة الدعاوى والنزاعات القضائية المتداولة، فضلا عن إعادة هيكلة إدارة الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد وفريق إدارى على أعلى مستوى من الاحترافية والاستقلالية من الكفاءات المصرية والأجنبية، ممن لديهم خبرات واسعة فى إدارة وتطوير الأعمال.

تعد شركة مطاحن الخمس نجوم، التى تأسست عام 1995 باستثمار "مصرى – أجنبى" على رأس قائمة شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع المطاحن والأعلاف، حيث تتجاوز قيمة استثماراتها الـ3 مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالى 2500 طن يومياً من خلال أكثر من 600 عامل بمصانعها بالسويس ومكاتبها بالقاهرة.

وتهدف " مطاحن الخمس نجوم " إلى وضع استراتيجية شاملة تتنوع بين خطط تسويقية وتمويلية، بغرض استعادة مكانتها بالسوق، لكونها رائدة فى تصنيع وبيع وتوزيع منتجات الدقيق الفاخر، فضلا عن تميزها بجودة منتجاتها بالسوق المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس تلقائياً على استعادة حصتها السوقية فى مصر، ودعم شركاء النجاح للشركة من أكبر الوكلاء والموزعيين بالجمهورية وإنشاء وتفعيل شبكة قوية من العملاء لتغطية جميع أنحاء الجمهورية وكذلك التوسع فى أسواق جديدة فى المنطقة.