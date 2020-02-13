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أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و1 يورو بـ 4.08 ريال سعودى

الخميس، 13 فبراير 2020 08:30 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و1 يورو بـ 4.08 ريال سعودى عملات
كتبت – سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 13-2-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي، و1 يورو نحو 4.08 ريال سعودي، وجاءت اسعار العملات اليوم  فى المملكة العربية السعودية كالتالى:   

                       

دولار أمريكي (USD)

 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي   =  0.27  دولار أمريكي.

 

 يورو (EUR)  

 1 يورو = 4.08 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

 

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.86 ريال سعودي.

1 ريال سعودي  =  0.21 جنيه استرليني.

 

 دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.83  ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.52 ريال سعودي.

1 ريال سعودي =   0.40  دولار أسترالي.

 

 ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.26 ين ياباني.

 

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.19 جنيه مصري

 

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي

 

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 13.78 جنيه سوداني

 

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 32.15 دينار جزائري

 

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.949 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني

 

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986


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