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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13- 2-2020

الخميس، 13 فبراير 2020 06:35 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13- 2-2020 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 13-2-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 474 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 700.654 مليار جنيه.
 

إيقاف تداول 9 شركات

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للأعمال المدنية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مصر بنى سويف للأسمنت.

 

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 474 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 700.654 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 158 مليون ورقة مالية بقيمة 630 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.2%، والعرب على 8.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.19%. 
 
ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 77.8 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 81 مليون جنيه على التوالي.
 
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15959 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5159 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 597 نقطة.
 
 

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 13.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.34%
 
 
- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.07%
 
 
- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%
 
 
- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%
 
- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.123 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 6.96%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 15.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.28%
 
 
- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 30.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.11%
 
 
 - ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%
 
 
 
- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%
 
 
- جلاكسو سميثكلاين إغلاق 11.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.97%
 
 
 

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