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أستراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين

الخميس، 13 فبراير 2020 08:55 ص
أستراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الخميس، إن بلاده ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي أسبوعا آخر فيما تسعى إلى الحد من تعرض مواطنيها لوباء فيروس كورونا.

وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي في العاصمة كانبيرا أن الحظر سيخضع للمراجعة أسبوعيا. وجاء الحظر بعد قيود على السفر فُرضت في الأول من فبراير.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 1362 حلة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وأوضحت اللجنة – فى تقريرها اليومى - أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) استخدمت طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم، وأن التعديل في الحساب تم إجراؤه لمنح الذين تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب.

وتابعت اللجنة أن المقاطعة سجلت كذلك 242 حالة وفاة بينها 135 حالة سريرية يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المقاطعة المتضررة بشدة وصل حاليا إلى 48206 حالات.

ومن المقرر أن يتولى 2600 موظف طبي إضافي من القوات المسلحة الصينية مهمة علاج المرضى في اثنين من المستشفيات في مدينة "ووهان" مركز تفشي فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبي.

 

 
 

 


استراليا

كانبيرا

الصين

كورونا

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