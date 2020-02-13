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أرقام وحقائق: الصين تكافح تفشى فيروس كورونا الجديد.. صور

الخميس، 13 فبراير 2020 12:41 م
أرقام وحقائق: الصين تكافح تفشى فيروس كورونا الجديد.. صور محاولات لحصار فيروس كورونا
وكالات

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كثفت الصين جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد. وفيما يلي أحدث مستجدات الوضع:

-استخدمت مقاطعة هوبي بوسط الصين طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من بينها 13332 حالة تم تشخيصها سريريا، و242 حالة وفاة بما فيها 135 حالة سريرية، يوم الأربعاء.

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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وصل إجمالي الحالات المؤكدة فى هوبي الى 48206 حالات حتى يوم الأربعاء.

وسجلت مدينة ووهان حاضرة المقاطعة 13436 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و216 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء.

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- سيتولى إجمالي 2600 موظف طبى اضافى من القوات المسلحة مهمة علاج المرضى فى 2 من المستشفيات في ووهان، مركز تفشى فيروس كورونا الجديد.

- أصدر فريق عمل مشترك تابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) منشورا بشأن تنظيم استخدام أنظمة التكييف والتهوية في المكاتب والأماكن العامة وسط جهود احتواء فيروس كورونا الجديد، حيث يجب إيقاف هذه المرافق حال التعرف على حالة مشتبه بها أو مؤكدة للاصابة بالالتهاب الرئوى الناجم عن الفيروس فى الأماكن المذكورة.

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- وفيما تدفع بأقصى جهودها أعمال مراقبة الوباء والسيطرة عليه، جاء فى اجتماع تنفيذى لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة أن الصين ستعزز تنظيم الاقتصاد الكلي وتسرع إنتاج المواد الرئيسية وتوزيعها وامدادها من أجل الحفاظ على التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

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- حثت بكين الصيدليات على تنفيذ اجراءات تسجيل الأسماء الحقيقية للمستهلكين الذين يشترون أدوية الحمى والسعال، حيث يُطلب منهم أن يسجلوا أسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هوياتهم ومعلومات الاتصال فضلا عن الأعراض التي تظهر عليهم.


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