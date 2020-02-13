أخبار المحافظات اليوم.. ولادة توأم لمريضة بالإيدز فى مستشفى بالغربية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

أجرى فريق طبى بمستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، عملية ولادة قيصرية لطفلين توأم لسيدة مصابة بالإيدز، بعد رفض إحدى المستشفيات الخاصة استقبالها، وتم تجهيز غرفة عمليات بمستشفى زفتى العام، وإجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة، وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة فى الولادة.

كانت سيدة مصابة بالإيدز قد ذهبت لإحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أن المستشفى رفض استقبالها، وتم تحويلها لمستشفى زفتى العام. وبإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل تم اكتشاف إصابتها بمرض الإيدز وتم تجهيز غرفة العمليات بالمستشفى، وتخصيص أدوات ومستلزمات طبية لها وتم إجراء عملية الولادة لطفليها التوأم، وإعدام المستلزمات والأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العملية.

"صحة الغربية": مريضة الإيدز خضعت للعلاج منذ سنوات

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن السيدة مصابة الإيدز التي انجبت طفلين توأم بمستشفى زفتى العام، خرجت من المستشفى لتحسن حالتها هى وطفليها، وأنها مسجله على برنامج الإيدز بوزارة الصحة وملتزمة بالتعليمات الوقائية التى تخضع لها.



الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية

أضاف وكيل صحة الغربية لـ"اليوم السابع" بأن المريضة خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها والأطفال فى حاله جيده، مشيرا إلى أنها مصابه بالمرض منذ فترة طويلة ولا يوجد ما يمنعها من الحمل والولادة، مشيرا أنه تم سحب عينات دم من الطفلين لمتابعة حالتها وستظهر حالتهما بعد 3أيام.

وأشار إلى أن هذه السيدة من إحدى قرى مركز زفتى، وأجريت الولادة لها تحت إشراف الدكتور رضا حمزة استشارى أإمراض النساء والتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتور عادل شلبي اخصائي أمراض النساء تحت إشراف الدكتور محمد الجوهرى مدير عام المستشفى، والذى كان متواجدا مع الفريق الطبي وقت إجراء العملية داخل غرفة العمليات.

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

كشفت التحريات والتحقيقات، فى قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتى تقدر بحوالى مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ4 سنوات الماضية، عن قيام أحد موظفى البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينها فتح حساب باسم والده، بدون علمه، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعه الوظيفي، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، فى القضية المتهم فيها 20 شخصا، من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.

واعترف موظف البريد المتهم من موظفي البريد، خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات، قيام المتهم " طارق. ز.ر" بإنشاء حساب مالى بريدى وإدارته، باسم والده " قاسم . ح. ا"، إضافة إلى فتح المتهمين لحسابات أخرى بعلم أصحابها أو بدون علمهم، من بينها حساب لشخص متوفي باسم " قاسم . ح. ا".

نيابة شبرا الخيمة تحجز الأب المتهم بقتل ابنته لحين ورود تحريات المباحث

قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاه طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا بوفاه"ا.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاتقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

مدير مدرسة فى سوهاج يحفر نفقا بطول 40 مترا أسفل منزله

وجهت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة حملة مكبرة بالاشتراك مع وحدة مباحث أخميم استهدفت عددا من المنقبين عن الآثار بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج داخل منازلهم، وتم ضبط مدير مدرسة وبحوزته إناء من الفخار يعود إلى العصر البطلمى وسراديب تحت الأرض بمسافة 40 متر وتم ضبط 3 قضايا أخرى بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا العمده مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات من مباحث الآثار بسوهاج، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عدد من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقى مركز طما وتحديدا بدائرة المركز من بين المتحرى عنهم مدير مدرسة إعدادية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة العميد أحمد رفعت بالاشتراك مع الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما وتم استهداف المتحرى عنهم.

رانيا يوسف تخطئ فى اسم وزارة الصحة خلال الدعاية لحملة "شلل الأطفال"

تشارك الفنانة رانيا يوسف، بالدعاية لصالح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تطلقها وزارة الصحة خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، وذلك على هامش مشاركتها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة، إلا أن الفنانة رانيا يوسف أثناء التصوير أخطأت فى اسم وزارة الصحة قائلة: "تعلن وزارة السياحة عن حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال"، فقاطعها مسئول التصوير ورد عليها: "وزارة الصحة".

أسعار ورد عيد الحب.. الأحمر صاحب الطلب الأول من 4 لـ 7 جنيهات للعود

قال مصطفى جمال عبد الله، صاحب بمشتل لزراعة الورود بقرية الأهالى بالقناطر الخيرية، إنه تتراوح أسعار الورد البلدي الأحمر صاحب المركز الأول في الطلب من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للعود الواحد، في موسم عيد الحب، لكن في الأيام العادية يبدأ من نصف جنيه حتى 3 جنيهات، أما عن الليليوم الأورينتال "ذو رائحة" يتراوح سعر البانش "البوكيه" من 200 جنيه إلى 250 جنيه، بواقع 100 وردة في البانش الواحد، أما الليلوم العادة يتراوح سعر العود الواحد به من 7 إلى 10 جنيهات، أما الكرازنتم فيتراوح سعره من نصف جنيه حتى 2 جنيها، موضحا أن هذه أسعار الجملة بالمزرعة.

وتابع الحاج مصطفى جمال عبد الله، أن أصحاب المحلات يضعون تكلفة النقل وإيجارات المحلات إلى جانب حساب الهالك من الكمية التي يمتلكها بكل موسم وبناء عليها يحدد أسعار البانشات والورد الفردي في أسعار القطاعي، موضحا: "أصحاب المحلات يأخذون ورد الليليوم الأورينتال بـ 25 جنيها، ويعرضه بـ100 جنيه للعود الواحد، موضحا أن أصحاب المحلات يحددون الكميات المطلوبة قبلها بوقت كاف لسرعة إعدادها من المزرعة وتوزيعها على المحلات.

"شباب بتحب مصر" ينظفون شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية

نظمت اليوم الخميس مؤسسة "شباب بتحب مصر" بالاشتراك مع جمعية الكشافة البحرية بالإسماعيلية، حملة تنظيف لشاطئ بيت الشباب الدولى بمنطقة البلاجات بالإسماعيلية، المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، استعدادًا لليوم العالمى للأحياء البحرية فى الثالث من مارس المقبل.

وقام المشاركون بالحملة بتجميع المخلفات البلاستيكية من أكياس وزجاجات ومخلفات زراعية "ورد النيل" التى تؤدى إلى تلوث الشاطئ، وتم تجميعها فى شكائر من القماش.

وقال أحمد فتحى، منسق مؤسسة "شباب بتحب مصر"، إن الهدف من الفعالية هو إبراز دور الشباب فى الحفاظ على البيئة عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة شريك رئيسى لمنظمة الأمم المتحدة فى الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، بالإضافة الى نشر الوعى للحد من استخدام المواد البلاستيكية.

أضاف منسق مؤسسة "شباب بتحب مصر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فعالية اليوم شارك فيها أكثر من 80 شاب وفتاة ، فى تنظيف شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن متطوعوا المؤسسة يقومون بتنفيذ حملات نظافة شاطئية على شواطئ عدد من المحافظات بينها محافظة الإسماعيلية.