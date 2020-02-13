أخبار البورصة اليوم الخميس 13-2-2020 للتحديث 10 مساء

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات اليوم بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 474 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 700.654 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 شركات وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس. وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للأعمال المدنية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مصر بنى سويف للأسمنت.



البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 474 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 700.654 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 158 مليون ورقة مالية بقيمة 630 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.2%، والعرب على 8.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.19%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 77.8 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 81 مليون جنيه على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15959 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5159 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 597 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

صناديق المؤشرات أعلنت البورصة المصرية، عن صدور قرار يقضى بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة، والتى كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه، وهو ما كان يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة فى السوق المصرى. أعلنت البورصة المصرية، عن صدور قرار يقضى بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة، والتى كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه، وهو ما كان يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة فى السوق المصرى.

يأتى هذا القرار فى إطار سعى إدارة البورصة المصرية لإتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبى احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمى طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.

وشمل التعديل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014، بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تم حذف البند 5 منها والذى ينص على " ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع او الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر"، من شأن هذا التعديل أن يتيح لصانع السوق القيام بدوره فى صناعة سوق هذه الأداة المالية المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالمياً بشكل مطرد لتتيح لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار فى أسواق الأوراق المالية، وكذا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر فى الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة، حيث أن تنويع الاستثمار فى الأسهم من أهم المحددات للاستثمار الحصيف فى سوق الأوراق المالية.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة البورصة مع أطراف السوق المختلفة لبحث سبل تطوير سوق الأوراق المالية وكذلك التشاور بشأن كيفية توسيع قاعدة المتعاملين فى السوق وخاصة صغار المستثمرين، مع حثهم على الترويج للاستثمار فى البورصة ودعم صغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالبورصة.

وحرصاً من إدارة البورصة على تنشيط التعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة فقد أضافتها إلى القائمة ب ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش خلال 2018 وتلى ذلك إضافتها إلى قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.