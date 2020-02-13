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خالد صلاح
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أحذر..الآباء والأجداد يتسببون فى تسمم أكثر من نصف الأطفال حول العالم

الخميس، 13 فبراير 2020 04:41 ص
أحذر..الآباء والأجداد يتسببون فى تسمم أكثر من نصف الأطفال حول العالم الأدوية والنصائح الطبية الخاطئة الخاطئة
وكالات

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هل يمكن أن يكون الآباء والأجداد مصدر تعاسة لأبنائهم ؟، وكيف تكون نصائح الآباء والأجداد في يوم من الأيام وبالا على اولادهم وأحفادهم ؟ ، هذا ما تكشفه دراسة علمية حديثة، من أن الآباء والأجداد يتسببون فى تسمم أكثر من نصف الأطفال حول العالم.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن أكثر من نصف الأطفال حول العالم الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات تسمموا عن طريق أقراص أو أدوية أو وصفات طبيعة أخذوها بناء على نصيحة من الآباء أو الأجداد، أو بعد حصولهم على الأدوية عن طريق الخطأ بعد إزالة بالغين عبوات الأمان الخاصة بالأطفال، تؤدي إلى إصابتهم بالتسمم.

وحذرت الدراسة التى جرت بالمشاركة بين مركز السيطرة على الأمراض مع كلية الطب بجامعة إيمورى فى أتلانتا الأمريكية ، ومركز السموم فى ولاية جورجيا ، لإجراء التحليل، أن الأزمة الأكبر أن البالغين لا يلتفتون إلى عبوات الأمان الخاصة بالأطفال، ويتركون أمامهم أدوية تشكل خطورة عليهم مثل أدوية علاج مرض السكري أو أمراض القلب.

 

 mrslac2017 Parents, grandparents to blame for half of child poisonings, study says https://t.co/5QNrzVXXMG via @mrslac124 #tcp #socialmedia pic.twitter.com/SThwXOegbC


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