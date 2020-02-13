آلاف من مواطنى الكاميرون يفرون إلى نيجيريا.. إعرف السبب

رويترز

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن نحو 8 آلاف لاجئ كاميرونى فروا إلى شرق وجنوب نيجيريا على مدى الأسبوعين الماضيين بعد استعار القتال بين قوت الأمن ومتمردين انفصاليين.

ذكرت المفوضية أن تدفق اللاجئين، الذى جاء قبيل انتخابات عامة أُجريت مطلع الأسبوع، يرفع عدد مواطنى الكاميرون الذين فروا إلى نيجيريا إلى نحو 60 ألفا.

وبدأ النزاع بين الجيش الكاميرونى وميليشيات تتحدث الإنجليزية وتسعى لإقامة دولة مستقلة تحمل اسم أمبازونيا بعد حملة عنيفة نفذتها الحكومة على محتجين سلميين اشتكوا من التهميش فى البلد الذى يتحدث معظم سكانه الفرنسية.

وأجبرت الأعمال القتالية نصف مليون شخص على الفرار من منازلهم وشكلت أكبر تحد يواجهه الرئيس بول بيا منذ توليه السلطة قبل نحو 40 عاما.

وقالت المفوضية في بيانها الصادر اليوم الخميس إنها "تتوقع وصول مزيد من الوافدين حيث قال اللاجئون إن المزيد من الأشخاص ما زالوا فى مناطق حدودية نائية وقد يكونون في طريقهم إلى نيجيريا".

وتابعت "ذكر لاجئون أنهم يفرون من العنف وكان بعض من عبروا الحدود مصابين بطلقات نارية.

ووفقا للوافدين الجدد جاء معظمهم من مناطق قريبة من الحدود وشقوا طريقهم عبر أحراش السافانا والغابات لبلوغ نيجيريا".

وفي ديسمبرمنح برلمان الكاميرون وضعا خاصا للمناطق الناطقة بالإنجليزية بهدف تهدئة الصراع لكن الانفصاليين قالوا إنهم لن يقبلوا سوى بالاستقلال.