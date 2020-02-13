سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

آلاف من مواطنى الكاميرون يفرون إلى نيجيريا.. إعرف السبب

الخميس، 13 فبراير 2020 03:48 م
آلاف من مواطنى الكاميرون يفرون إلى نيجيريا.. إعرف السبب أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن نحو 8 آلاف لاجئ كاميرونى فروا إلى شرق وجنوب نيجيريا على مدى الأسبوعين الماضيين بعد استعار القتال بين قوت الأمن ومتمردين انفصاليين.

ذكرت المفوضية أن تدفق اللاجئين، الذى جاء قبيل انتخابات عامة أُجريت مطلع الأسبوع، يرفع عدد مواطنى الكاميرون الذين فروا إلى نيجيريا إلى نحو 60 ألفا.

وبدأ النزاع بين الجيش الكاميرونى وميليشيات تتحدث الإنجليزية وتسعى لإقامة دولة مستقلة تحمل اسم أمبازونيا بعد حملة عنيفة نفذتها الحكومة على محتجين سلميين اشتكوا من التهميش فى البلد الذى يتحدث معظم سكانه الفرنسية.

وأجبرت الأعمال القتالية نصف مليون شخص على الفرار من منازلهم وشكلت أكبر تحد يواجهه الرئيس بول بيا منذ توليه السلطة قبل نحو 40 عاما.

وقالت المفوضية في بيانها الصادر اليوم الخميس إنها "تتوقع وصول مزيد من الوافدين حيث قال اللاجئون إن المزيد من الأشخاص ما زالوا فى مناطق حدودية نائية وقد يكونون في طريقهم إلى نيجيريا".

وتابعت "ذكر لاجئون أنهم يفرون من العنف وكان بعض من عبروا الحدود مصابين بطلقات نارية.

 ووفقا للوافدين الجدد جاء معظمهم من مناطق قريبة من الحدود وشقوا طريقهم عبر أحراش السافانا والغابات لبلوغ نيجيريا".

وفي ديسمبرمنح برلمان الكاميرون وضعا خاصا للمناطق الناطقة بالإنجليزية بهدف تهدئة الصراع لكن الانفصاليين قالوا إنهم لن يقبلوا سوى بالاستقلال.

 


نيجيريا

الكاميرون

قتال فى الكاميرون

نيجيريا والكاميرون

الامم المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة