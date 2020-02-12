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8 قرارات لمحافظ السويس خلال اللقاء الجماهيري بالمواطنين.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:36 م
8 قرارات لمحافظ السويس خلال اللقاء الجماهيري بالمواطنين.. صور محافظ السويس
فريق المحافظات

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التقي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، 14مواطنًا في اللقاء الجماهيري بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة لبحث الطلبات والشكاوي المقدمة من المواطنين في العديد من المجالات .

وفي بداية اللقاء كلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ ببحث طلب مواطن بخصوص توصيل الصرف الصحي لمنزله بقرية أبوعارف بحي الجناين، مشيرًا إلي أن هناك خطة لتوصيل الصرف الصحي لعدة مناطق بالقطاع الريفي منها منطقة أبو عارف بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة لفرع السويس، كذلك بحث ودراسة طلب شابين لديهما فكرة مشروع وضع إعلانات علي سيارات الأجرة مع الالتزام بكافة الشروط والتراخيص المنظمة لهذا العمل.

وكلف محافظ السويس مديرية الإسكان ببحث مشكلة مواطن من خلال التواصل مع جهاز الإسكان الاجتماعي، كذلك بحث طلب لمواطن آخر يتطلب تبديل الوحدة السكنية الخاصة به من الدور الخامس إلي الدور الأرضي نظرًا لظروف نجلته المرضية.

كما قرر "صقر" تحويل 3 حالات مرضية لوكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي وإجراء التحاليل وصرف العلاج اللازم علي نفقة الدولة، كما كلف مديرمديرية القوي العاملة بتوفير فرصتين عمل للشباب بالمشروعات الصناعية أحداهما وظيفة ضمن نسبة 5% ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد صقر علي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بعمل معاش تكافل وكرامة لـ 3 أسر نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وتوفير فرصة عمل بالمراكز الطبية باحدي الجمعيات الأهلية .

 

وكلف صقر إدارة التسكين ببحث طلب 5 أسر تطلب الحصول علي سكن بالايواء العاجل.

جاء ذلك في لقاء محافظ السويس الجماهيري اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة والذي استقبل فيه 14 مواطنًا للاستماع الى شكاوي وطلباتهم بحضور كلاً من سحر فهمي، مدير إدارة خدمة المواطنين والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة وحاتم جاد الرب، مدير عام القوي العاملة ومرفت فهمي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي وسلمي الشاعر، مدير التربية والتعليم والمهندس محمود أبو زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة وصباح محمد، مدير إدارة التسكين وهند حسن، مدير جهاز تشغيل الشباب والسيد عبد الحميد، ممثل لإدارة الإعلام والمهندس أشرف فكري، ممثلًا لمديرية الإسكان وهويدا غريب أمين، ممثل إدارة الأملاك والمهندس محمد أمام مدير الإدارات الهندسية بحي الأربعين.

 

محافظ السويس يلتقي 14مواطنًا في اللقاء الجماهيري (2)
 
 
محافظ السويس يلتقي 14مواطنًا في اللقاء الجماهيري (3)
 
 
محافظ السويس يلتقي 14مواطنًا في اللقاء الجماهيري (4)
 
 
محافظ السويس يلتقي 14مواطنًا في اللقاء الجماهيري (5)
 
 
محافظ السويس يلتقي 14مواطنًا في اللقاء الجماهيري (6)
 
 
محافظ السويس يلتقي 14مواطنًا في اللقاء الجماهيري (7)
 

 

 


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