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7 قرارات للحكومة.. أبرزها التعاقد على تشغيل وإدارة العبارتين القاهرة – الرياض

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:59 م
7 قرارات للحكومة.. أبرزها التعاقد على تشغيل وإدارة العبارتين القاهرة – الرياض اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة خمس سنوات، وفقًا لحكم المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة فى شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.

 

ووافق مجلس الوزراء على مد مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية، لمدة شهرين إضافيين ليكون فى الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 19 يناير 2021، وكان المجلس قد وافق على إقامة هذا المعرض بتلك الولاية فى وقت سابق، لمدة ستة أشهر خلال الفترة من 22 مايو 2020 حتى 22 نوفمبر 2020.

 

كما وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومى بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020، وذلك بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكى، وهو ما يأتى فى إطار تدعيم الروابط الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وسعيًا لجذب مزيد من السياحة العالمية إلى مصر.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات التى قامت بها وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع فى المخزون الراكد من العملات الفضية غير الأثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، وذلك بالبيع من خلال مزاد علنى وفقًا للسعر العالمى لخام الفضة يوم جلسة المزاد كسعر أساسي.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف فى محلات الخدمات والكافتيريات بسوق العبور البالغ عددها 54 محلًا بما فيها من مسطحات التراسات الملحقة بها وذلك لشاغليها.

 

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى لعدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها 1494 كنيسة ومبنى تابعًا.

 


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