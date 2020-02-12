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3 آلاف فرصة عمل جديدة داخل 32 شركة بأسيوط .. اعرف التفاصيل (صور)

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:26 م
3 آلاف فرصة عمل جديدة داخل 32 شركة بأسيوط .. اعرف التفاصيل (صور) جانب من افتتاح ملتقى التوظيف
أسيوط - ضحا صالح

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افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأربعاء، الملتقى التوظيفى الذى تنظمه المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق مدينة أسيوط لمدة يوم واحد من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة مساء.

يأتى ذلك تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وبمشاركة 32 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع لتوفير ما يقرب من 3 آلاف فرصة فرص عمل للشباب من الجنسين لكافة التخصصات والمؤهلات الدراسية والفنية أو بدون مؤهلات فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وذلك فى إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الافتتاح نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة وعلى سيد مدير المتابعة الميدانية بمديرية القوى العاملة ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وايهاب عبدالحميد نائب رئيس الجهاز وعلى عبدالله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وسط اقبال كبير من الشباب والخريجيين.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام الملتقى واستفسر من الشركات المشاركة عن عدد فرص العمل التى توفرها كل شركة والمؤهلات المطلوبة والمرتبات كما تفقد أقسام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) ومعارض المشروعات التابعة لها لتحفيز الشباب على إقامة مشروعات.

وأكد المحافظ أن هذا الملتقى يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب فى الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته لمواجهة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف لصقل خبرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تحاور محافظ أسيوط مع الشباب وحثهم على الاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج "مشروعك" والذى تنفذه وزارة التنمية المحلية لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم مشيراً إلى إجمالى ما تم تقديمه من قروض حتى الأن بلغ 625 مليون جنيه بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفرت 14062 فرصة عمل من خلال 7175 مشروع فضلا عن القروض التى يوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى بلغت 3 مليار جنيه منذ إنشاء الجهاز بأسيوط وتنفذ من خلالها 258 ألف مشروع بالإضافة إلى التدريب على ريادة الأعمال لتأهيلهم للتوظيف.

وأضاف حازم على وكيل وزارة القوى العاملة أن الملتقى يوفر 3 آلاف فرصة عمل متنوعة حيث يضم كبرى الشركات والمصانع فى المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والتمويل والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين على الحياة والدعاية والأمن والحراسة والنظافة وغيرها داخل المحافظة وخارجها بالإضافة إلى شركات التدريب التى تقدم للشباب منح تدريبية فى مختلف المجالات وريادة الاعمال لتأهيلهم فى مجال التدريب الوظيفي.

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (1)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (2)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (3)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (4)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (5)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (6)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (7)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (8)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (9)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (10)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (11)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

 

افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب (12)
افتتاح الملتقى التوظيفي بأسيوط وسط توافد المئات من الشباب 

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